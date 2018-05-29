За час незалежності загинули понад 30 миротворців ООН з України, - Порошенко

За даними Міноборони, з 1992 року загинули 54 українських миротворця

За час незалежності України в операціях різних країнах світу загинули понад 30 українських миротворців. Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки.

Зокрема, Порошенко зазначив, що з перших років незалежності Україна стала частиною зусиль ООН з підтримання миру і безпеки.

"Своїм професіоналізмом і мужністю військовослужбовці Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України здобули визнання та повагу у багатьох країнах світу. Більше 30 з них віддали життя, виконуючи миротворчу місію і захищаючи цілі та принципи ООН. У цей день ми віддаємо данину поваги їх безцінній жертві", - зазначив Порошенко.

Зазначимо, за офіційними даними Міністерства оборони України, з 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь понад 44 тис. українських військових, з яких 54 загинули. На сьогодні Україна бере участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Найбільших втрат Україна зазнала в ході місії в Іраку - 18 осіб. У Югославії загинули 15 українських миротворців, Боснії і Герцеговині - 2, Анголі - 1, Косові - 4, Сьєрра-Леоне - 6, Ліберії - 6, Конго - 2.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що місія ООН на Донбасі може повернути мир на українську землю.