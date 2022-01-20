Во время морозов частные ТЭС отработали на максимуме, - Центр Разумкова

В разгар отопительного сезона Украине удалось без перебоев и отключений пройти пиковые нагрузки на энергосистему благодаря слаженной работе атомной и тепловой генерации, в первую очередь частной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова в Facebook Владимира Омельченко.

"На прошлой неделе в Украине прошел очередной пик морозов. Местами столбик термометра опускался ниже 16-17 С. Несмотря на это, украинской энергосистеме удалось справиться с повышенной нагрузкой без отключений и сбоев. Это произошло за счет нескольких факторов. Во-первых, у нас стабильно работала атомная энергетика. Во-вторых, серьезную поддержку, без которой мы бы не обошлись в пиковые периоды потребления, оказали балансирующие мощности - тепловая генерация", - пишет Омельченко.

Эксперт отметил, что на фоне увеличения потребления электричества существенно увеличились объемы его производства. Так, потребление электричества с 7 по 13 января возросло с 422 до 523 млн кВт∙ч.

По мнению эксперта, это произошло благодаря тому, что в работе находилось 14 из 15 энергоблоков АЭС, а общая доля атомных блоков в покрытии нагрузки на украинскую энергосистему колебалась на уровне 54-57%.

"В то же время, производство тепловой генерации увеличилось по сравнению с предыдущей теплой неделей почти на 30%, а доля ТЭС в покрытии нагрузки выросла почти на 6% - с 19,7% до 25,4%. В работе было до 42 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ", - подчеркнул Омельченко.

По его словам, подтверждаемые данными НЭК "Укрэнерго", основную нагрузку в тепловой генерации взяли на себя ТЭС "ДТЭК Энерго", на которых в работе находилось до 29 блоков. ТЭС государственной "Центрэнерго" работали только 6-7 блоками.

"То, как мы проходим пики холодов, хоть и не снимает всех рисков этого отопительного сезона, но тестирует нашу энергосистему на прочность. За ту неделю запасы угля на складах ТЭС выросли до 700 тыс. тонн, хотя еще в начале года недотягивали и до 400 тыс. тонн. И одно, и другое внушает оптимизм. Чего, к сожалению, не скажешь о запасах газа", - резюмировал эксперт.