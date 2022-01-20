Під час морозів приватні ТЕС відпрацювали на максимумі, - Центр Разумкова

В розпал опалювального сезону Україні вдалося без перебоїв та відключень пройти пікові навантаження на енергосистему завдяки злагодженій роботі атомної та теплової генерації, в першу чергу приватної.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова у Facebook Володимира Омельченка.

"Минулого тижня в Україні пройшов черговий пік морозів. Місцями стовпчик термометра опускався нижче 16-17 С. Попри це українській енергосистемі вдалося впоратися із підвищеним навантаженням без відключень та збоїв. Це відбулося за рахунок декількох факторів. По-перше, у нас стабільно працювала атомна енергетика. По-друге, серйозну підтримку, без якої ми б не обійшлися у пікові періоди споживання, надали балансуючі потужності - теплова генерація", - пише Омельченко.

Експерт відзначив, що на тлі збільшення споживання електрики, суттєво збільшилися обсяги її виробництва. Так, споживання електрики із 7 по 13 січня зросло з 422 до 523 млн кВт∙год.

На думку експерта це сталося завдяки тому, що у роботі перебувало 14 з 15 енергоблоків АЕС, а загальна частка атомних блоків у покритті навантаження на українську енергосистему коливалася на рівні 54-57%.

"У той же час, виробництво теплової генерації збільшилося у порівнянні із попереднім теплим тижнем майже на 30%, а частка ТЕС у покритті навантаження зросла майже на 6% - з 19,7% до 25,4%. В роботі було до 42 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ", - підкреслив Омельченко.

За його словами, які підтверджуються даними НЕК "Укренерго", основне навантаження у тепловій генерації взяли на себе ТЕС "ДТЕК Енерго", на яких у роботі перебувало до 29 блоків. ТЕС державної "Центренерго" працювали лише 6-7 блоками.



"Те, як ми проходимо піки холодів, хоч і не знімає усіх ризиків цього опалювального сезону, але тестує нашу енергосистему на міцність. За той тиждень запаси вугілля на складах ТЕС зросли до 700 тис. тонн, хоча ще на початку року недотягували і до 400 тис. тонн. І одне, і інше вселяє оптимізм. Чого, на жаль, не скажеш про запаси газу", - резюмував експерт.