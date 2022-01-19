ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56%

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 17:49
С начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56% Фото: уголь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56% до 680 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэнерго.

За период с 31 декабря 2021 года по 18 января 2022 года общие запасы угля на складах всех украинских ТЭС выросли на 245 тыс. тонн - с 435 до 680 тыс. тонн или на 56%.

Львиная доля увеличения запасов угля произошла за счет роста запасов топлива на ТЭС "ДТЭК Энерго", который составил 81% или 223 тыс. тонн.

Напомним, "ДТЭК Энерго" за сентябрь-декабрь 2021 года импортировал 880 тыс. тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках. Всего компания законтрактовала 10 кораблей с углем из США и Колумбии. Государственная "Центрэнерго" за это время получила 4 судна с углем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше