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На время локдауна Детский сад онлайн возобновил свою работу

 

Образовательный Хаб города Киева напоминает, что Детский Сад онлайн, который очень актуален во время локдауна, доступен для киевлян и всех желающих.

Этот образовательный инновационный проект создан городской властью во время карантинных мероприятий, чтобы помочь родителям занять детей дома. В течение всего карантина, дети смогут бесплатно "посещать" занятия в садике в онлайн режиме.

Кроме уже знакомых занятий (сказка-йога, английский для детей, развивающие занятия), сайт дополнили мультимедийными занятиями.

Благодаря им ребенок получит очень необходимые навыки эмоционального интеллекта, самоорганизации и ранней профориентации. Абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, научатся формировать собственный характер и даже смогут "поработать" пожарным, полицейским, учителем, врачом и познакомятся с другими интересными и полезными профессиями.

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