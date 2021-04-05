На час локдауну Дитячий садок онлайн відновив свою роботу

Освітній Хаб міста Києва нагадує, що Дитячий Садок онлайн, який дуже актуальний під час локдауну, доступний для киян і всіх охочих.

Цей освітній інноваційний проєкт створений міською владою під час карантинних заходів, щоб допомогти батькам зайняти дітей вдома. Впродовж усього карантину, діти матимуть можливість безкоштовно "відвідувати" заняття садочку в онлайн режимі.

Крім вже знайомих занять (казка-йога, англійська для дітей, розвиваючі заняття), сайт доповнили мультимедійними заняттями.

Завдяки ним дитина отримає дуже необхідні навички з емоційного інтелекту, самоорганізації та ранньої профорієнтації. Абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, навчаться формувати власний характер і навіть "попрацюват" пожежником, поліцейським, вчителем, лікарем або обрати інші цікаві та корисні професії.