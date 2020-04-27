Во время карантина нардепы побили антирекорд по участию в голосованиях

Во время карантина в связи с пандемией коронавируса ухудшились показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной рады. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в своем Facebook.

Так, с момента объявления карантина состоялось восемь пленарных заседаний ВР (17, 30 марта, 13, 16 и 25 апреля), на которых было проведено 384 голосования.

"В среднем один народный депутат принял участие (нажал "за", "против" или "воздержался") только в 57% голосований Рады. Таким образом народные депутаты проигнорировали почти половину голосований Рады во время карантина. Это самый низкий показатель за все время работы ВР IX созыва", - указано в сообщении.

Отмечается, что в марте показатели участия в голосованиях были на уровне 66%, феврале - 73%, январе - 82%, декабре - 79%, ноябре - 80%, октябре - 65%, а в сентябре - 71%.

Также КИУ информирует, что в целом 51 народный депутат принял участие в менее 10% голосований Рады во время карантина.

"Три депутата приняли участие в 100% голосований (А. Бакумов, Г. Мазурашу, А. Литвинов). Наиболее активно голосовали депутаты "Слуги народа" (в среднем приняли участие в 84% голосований) и "Европейской солидарности" (75%), принявших участие в большинстве голосований Рады. У группы "Доверие" показатели на уровне 64%, Голоса - 57%, ОПЗЖ - 56%, Батькивщины - 50%", - сообщает комитет.

При этом нардепы из группы "За майбутнє" в среднем приняли участие лишь в 39% голосований.

Напомним, ВР может назначить вице-премьером экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в четверг, 30 апреля.

Как писало РБК-Украина, глава фракции СН Давид Арахамия полагает, что банковский закон могут принять 5-6 мая.