Во время карантина 90% клиентов "Харьковгаз Сбыта" своевременно платят за газ

Газовый вентиль (104.ua)

Существует несколько удобных сервисов, позволяющих оплачивать газ дистанционно

В условиях карантина 9 из 10 семей Харьковской области своевременно платят за потребленный газ и не накапливают долгов. Просроченную задолженность имеют лишь 10% клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Благодаря своевременной оплате, "Харьковгаз Сбыт" в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами по обеспечению природным газом. Поэтому компания обращается к должникам с просьбой выполнить договорные условия и заплатить за газ", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что согласно условиям договора по поставке природного газа, за потребленный газ необходимо платить в следующие сроки:

по квитанции абонентской книжки - не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным;

по счету поставщика - не позднее 5 рабочих дней с момента получения счета.

При этом, на время карантина не предусматривались ни приостановление услуг газоснабжения, ни изменение сроков их оплаты, подчеркнули в пресс-службе.

"Своевременно и безопасно заплатить за потребленный газ клиенты ООО "Харьковгаз Сбыт" могут через Личный кабинет на сайте 104.ua, чат-бот Viber 7104ua и мобильные приложения 104 Mobile", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ежемесячно онлайн-сервисами компании уже пользуются более 300 тыс. семей Харькова и области.

"Во время карантина наши клиенты убедились, что "Харьковгаз Сбыт" - надежная компания, которая способна выполнить обязательства в любых обстоятельствах. Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату жителям Харьковщины - потребителям газа", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО" Харьковгаз Сбыт ", - Татьяна Харченко.

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Автор: Мария Тарарыева