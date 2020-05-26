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Під час карантину 90% клієнтів "Харківгаз Збуту" своєчасно платять за газ

Новини » Енергетика     26.05.2020 - 17:23
Під час карантину 90% клієнтів "Харківгаз Збуту" своєчасно платять за газ
Газовий вентиль (104.ua)

Існує декілька зручних сервісів, що дозволяють оплачувати газ дистанційно

В умовах карантину 9 з 10 сімей Харківської області своєчасно платять за спожитий газ і не накопичують борги. Прострочену заборгованість мають лише 10% клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Завдяки своєчасній оплаті, "Харківгаз Збут" у повному обсязі виконує свої зобов'язання перед клієнтами щодо забезпечення природним газом. Тому компанія звертається до боржників з проханням виконати договірні умови і заплатити за газ", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що згідно з умовами договору на постачання природного газу, за спожитий газ потрібно платити в такі строки:

по квитанції абонентської книжки - не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим;

за рахунком постачальника - не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання рахунку.

При цьому, на час карантину не передбачалися ні призупинення послуг газопостачання, та зміна строків їх оплати, підкреслили в прес-службі.

"Своєчасно і безпечно заплатити за спожитий газ клієнти ТОВ "Харківгаз Збут" можуть через Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот Viber 7104ua і мобільні додатки 104 Mobile", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, щомісяця онлайн-сервісами компанії вже користуються понад 300 тис. сімей Харкова і області.

"Під час карантину наші клієнти переконалися, що "Харківгаз Збут" - надійна компанія, яка здатна виконати зобов'язання в будь-яких обставин. Дякуємо за співпрацю та своєчасну оплату жителям Харківщини - споживачам газу", - зазначила начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Харківгаз Збут", - Тетяна Харченко.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Харківгаз
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