"Время на исходе". Пленный британец сообщил родным, что его скоро казнят боевики "ДНР"

Сообщается, что Аслин связался с родными и попрощался с ними. Он отметил, что "его время на исходе".

Бабушка пленного в комментарии изданию заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал ей, что боевики "ДНР" сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь насчет его освобождения, поэтому он будет казнен.

Аслина