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"Время на исходе". Пленный британец сообщил родным, что его скоро казнят боевики "ДНР"

Фото: пленный британец Эйден Аслин (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Пленный гражданин Британии Эйден Аслин, который в качестве добровольца сражался против России на стороне ВСУ, позвонил родным и сообщил им, что его скоро казнят боевики "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что Аслин связался с родными и попрощался с ними. Он отметил, что "его время на исходе".

Бабушка пленного в комментарии изданию заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал ей, что боевики "ДНР" сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь насчет его освобождения, поэтому он будет казнен.

Аслина

Как известно, "суд" фейковой республики "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины к смертной казни. Их планируют расстрелять.

Позже стало известно, что пленных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера могут обменять на ранее задержанного кума президента России Виктора Медведчука.

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