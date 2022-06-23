RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Час закінчується". Полонений британець повідомив рідним, що його скоро стратять бойовики "ДНР"

Фото: полонений британець Ейден Аслін (twitter.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Полонений громадянин Британії Ейден Аслін, який в якості добровольця бився проти Росії на боці ЗСУ, подзвонив рідним і повідомив їм, що його скоро стратять бойовики "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що Аслін зв'язався з рідними і попрощався з ними. Він зазначив, що "його час закінчується".

Бабуся полоненого в коментарі виданню заявила, що Ейден подзвонив своїй матері і сказав їй, що бойовики "ДНР" повідомили йому, що нібито ніхто з Великої Британії не виходив на зв'язок щодо його звільнення, тому він буде страчений.

Аслина

Як відомо, "суд" фейкової республіки "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці України до смертної кари. Їх планують розстріляти.

Пізніше стало відомо, що полонених британців Ейдена Асліна і Шона Піннера можуть обміняти на раніше затриманого кума президента Росії Віктора Медведчука.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНРВійна в Україні