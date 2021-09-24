Во время голосования за законопроект об олигархах было совершено ряд нарушений, - Геращенко

"Мы передаем заявления о совершении преступления в помещении Верховной рады Украины 23 сентября 2021 года, - сообщила Геращенко. - Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу".

По словам нардепа, 23 сентября впервые в Раде было нарушено право депутатов на законодательную инициативу.

"Будет много фамилий. И мы просим, ​​чтобы и ГБР, и прокуратура их зафиксировали. Они будут и в нашем заявлении. Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Тем самым выражая нашу волю к улучшению законопроекта, нас не пригласили вовремя на это заседание", - отметила Геращенко.

Геращенко добавила, что "Евросолидарность" расценивает эти действия по статьям "препятствование государственному деятелю", "препятствование деятельности народного депутата", "превышение служебных полномочий", "узурпация власти".