Під час голосування за законопроект про олігархів було вчинено низку порушень, - Геращенко

"Євросолідарність" подає в НАБУ, ДБР та Офіс генпрокурора заяву про вчинення злочину під час ухвалення закону про деолігархізацію.

"Ми передаємо заяви про здійснення злочину у приміщенні Верховної Ради України 23 вересня 2021 року, - повідомила Геращенко. - Конституція України дуже чітко визначає законодавче право народного депутата України на законодавчу ініціативу"

За словами нардепа, 23 вересня вперше в Раді було порушено право депутатів на законодавчу ініціативу.



"Буде багато прізвищ. І ми просимо, аби і ДБР, і прокуратура їх зафіксували. Вони будуть і в нашій заяві. Спочатку голова профільного комітету Завітневич заблокував по суті можливість народних депутатів України прийти і захистити свої поправки. Тим самим висловлюючи нашу волю до покращення законопроєкту, нас не запросили вчасно на це засідання", - нагадала Геращенко.



Геращенко додала, що "Євросолідарність" розцінює ці дії за статтями "перешкоджання державному діячу", "перешкоджання діяльності народного депутата", "перевищення службових повноважень", "узурпація влади".