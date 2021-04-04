Во время беспорядков в Ирландии пострадали 27 полицейских

Из-за беспорядков были арестованы восемь человек. При этом, причину беспорядков не называют.

Главный суперинтендант Дерри-Ситии Даррин Джонс сказал, что в пятницу вечером полиция получила сообщения о скоплении молодежи в городских районах Нельсон Драйв и Таллилли.

"По прибытии они подверглись постоянному нападению со стороны большой группы молодых людей и молодых людей, которые бросали кирпичи, бутылки, бомбы с зажигательной смесью и фейерверки", - сказал он.

Джонс также сказал, что был поврежден дом престарелым.

"Жизненно важно, чтобы мы все донесли до тех, кто несет ответственность, что такое поведение недопустимо", - сказал он.

Напомним, в конце февраля 2021 года в Дублине вспыхнули акции протеста из-за продления локдауна из-за коронавируса в Ирландии до апреля. Между протестующими и силовиками возникали столкновения, есть задержанные и пострадавшие.

Накануне протестов правительство Ирландии решило продлить локдаун в стране до апреля 2021 года. Продлить локдаун решили на фоне активного распространения "британского" штамма коронавируса.