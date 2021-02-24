ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ирландия продолжила локдаун до апреля

Новина українською → Дублин, Среда 24 февраля 2021 15:50
Ирландия продолжила локдаун до апреля Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин заявил, что правительство продлило локдаун в стране еще на шесть недель. Он призвал граждан и в дальнейшем придерживаться карантинных ограничений, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

"Я знаю, что эта пандемия физически и эмоционально изнурительная. Она оказывает огромное давление на каждого из нас. Предприятия и работники глубоко обеспокоены будущим. Нам всем надоели ограничения", - заявил премьер.

По его словам, разновидность коронавируса В117, который распространился из Британии с Рождества, сейчас составляет девять десятых новых случаев в Ирландии.

"Это почти эквивалентно новому вирусу, и это является основной проблемой", - сказал Мартин, призывая людей к терпению.

Так, правительство продлило большинство действующих мер локдауна, введенных в конце декабря. Они хоть и замедлили скорость передачи вируса в последние недели, но число умерших продолжает расти.

Правительство согласилось постепенно восстанавливать работу школ и яслей, начиная с марта, при этом все классы должны возобновить очное обучение после традиционных Пасхальных каникул, которые заканчиваются 5 апреля.

Напомним, Ирландское агентство - регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) получило 81 сообщение о побочных эффектах у граждан после начала вакцинации от коронавируса в Ирландии. Прививки в стране делают препаратами компаний Pfizer/BioNTech, а также Моderna.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Ирландия
NEWS
Тарифы, цены, субсидии: что изменится с 1 марта
Тарифы, цены, субсидии: что изменится с 1 марта
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой