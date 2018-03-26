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За час АТО на Донбасі загинули 212 нацгвардійців, - Порошенко

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 11:34
Фото: Нацгвардія (facebook.comNGUmainpage)
Фото: Нацгвардія (facebook.comNGUmainpage)

За час проведення АТО отримали поранення 794 нацгвардійці

За час проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинули 212 військовослужбовців Національної гвардії України. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії.

"Виконуючи свій обов’язок перед народом, нацгвардійці не шкодують ані здоров’я, ані життя. За час проведення АТО отримали поранення 794 гвардійці. В нашій пам’яті назавжди залишаться імена 212 героїв, що загинули на Сході. І четверо хлопців, яких псевдопатріоти вбили під Верховною Радою", - заявив він.

 
День НГУ

Сьогодні Національна Гвардія відзначає четверту річницю з дня створення. Від імені мільйонів українців щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята. Спасибі вам за службу народу України! Слава Україні!

Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Нагадаємо,раніше повідомлялося, що у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 25 березня 2018 року, загинув один український військовий, ще один отримав бойову травму. Загалом російсько-окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів агресор обстріляв українські оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків.

У зоні АТО за добу загинув один український військовий, одного поранено Ситуація у зоні бойових дій на загострилася, - Міноборони
Теги публікації: Порошенко Петро, Нацгвардия, Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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