За час АТО на Донбасі загинули 212 нацгвардійців, - Порошенко

За час проведення АТО отримали поранення 794 нацгвардійці

За час проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинули 212 військовослужбовців Національної гвардії України. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії.

"Виконуючи свій обов’язок перед народом, нацгвардійці не шкодують ані здоров’я, ані життя. За час проведення АТО отримали поранення 794 гвардійці. В нашій пам’яті назавжди залишаться імена 212 героїв, що загинули на Сході. І четверо хлопців, яких псевдопатріоти вбили під Верховною Радою", - заявив він.

Виконуючи свій обов’язок перед народом, нацгвардійці не шкодують ані здоров’я, ані життя.



За час проведення АТО отримали поранення 794 гвардійці. В нашій пам’яті назавжди залишаться імена 212 героїв, що загинули на Сході. І четверо хлопців, яких псевдопатріоти вбили під ВР — Петро Порошенко (@poroshenko) March 26, 2018

День НГУ Сьогодні Національна Гвардія відзначає четверту річницю з дня створення. Від імені мільйонів українців щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята. Спасибі вам за службу народу України! Слава Україні! Опубліковано Петром Порошенком 26 березень 2018 р.

Нагадаємо,раніше повідомлялося, що у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 25 березня 2018 року, загинув один український військовий, ще один отримав бойову травму. Загалом російсько-окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів агресор обстріляв українські оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків.