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Во время акций на Банковой пострадали 27 правоохранителей

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 23:27
Во время акций на Банковой пострадали 27 правоохранителей Фото: акции на Банковой (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

У Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. В результате столкновений ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что участие приняли более 2000 человек.

По данным полиции, во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

В Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко сегодня вечером под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Появились сообщения о пострадавших и задержанных.

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы.

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