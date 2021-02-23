Во время акций на Банковой пострадали 27 правоохранителей

У Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненк о. В результате столкновений ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Об этом сообщили в полиции.

По данным полиции, во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Отмечается, что участие приняли более 2000 человек.

В Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко сегодня вечером под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Появились сообщения о пострадавших и задержанных.

Сегодня в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы.