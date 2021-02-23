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Під час акцій на Банковій постраждали 27 правоохоронців

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 23:27
Під час акцій на Банковій постраждали 27 правоохоронців Фото: акції на Банковій (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Біля Офісу президента відбувалася акція в підтримку Сергія Стерненка. У результаті сутичок опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

Про це повідомили в поліції.

Зазначається, що участь взяли понад 2000 осіб.

За даними поліції, під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. У результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії.

У Києві на акції в підтримку Сергія Стерненка сьогодні ввечері під Офісом президента спалахнули сутички між демонстрантами і правоохоронцями. З'явилися повідомлення про потерпілих та затриманих.

Сьогодні в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненко, засудивши його до 7 років позбавлення волі.

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