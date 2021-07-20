Временный премьер Гаити уходит в отставку

Клод Жозеф временно возглавил Гаити после убийства президента Жовенеля Моисея 7 июля. Однако он готов передать власть своему противнику, поддерживаемому международным сообществом, 71-летнему нейрохирургу Ариэлю Генри. Генри был назначен премьер-министром президентом Гаити за два дня до убийства.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Гаити Израиль Джеки Кантейв сказал, что передача власти может произойти на церемонии уже во вторник, 20 июля.