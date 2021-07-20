Временный премьер Гаити уходит в отставку

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф уходит в отставку. Это может произойти во вторник, 20 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Клод Жозеф временно возглавил Гаити после убийства президента Жовенеля Моисея 7 июля. Однако он готов передать власть своему противнику, поддерживаемому международным сообществом, 71-летнему нейрохирургу Ариэлю Генри. Генри был назначен премьер-министром президентом Гаити за два дня до убийства.
Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Гаити Израиль Джеки Кантейв сказал, что передача власти может произойти на церемонии уже во вторник, 20 июля.
Напомним, что после убийства президента Гаити временный премьер-министр Клод Жозеф объявил, что он главный в стране.
Также сообщалось, что подозреваемые в убийстве президента Гаити уже арестованы. Один из них связан с правоохранительными органами в США.