Тимчасовий прем'єр Гаїті йде у відставку

Клод Жозеф тимчасово очолив Гаїті після вбивства президента Жовенеля Мойсея 7 липня. Однак він готовий передати владу своєму противнику, підтримуваному міжнародним співтовариством, 71-річному нейрохірургу Аріелю Генрі. Генрі був призначений прем'єр-міністром президентом Гаїті за два дні до вбивства.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Гаїті Ізраїль Джекі Кантейв сказав, що передача влади може відбутися на церемонії вже у вівторок, 20 липня.