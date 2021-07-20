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Тимчасовий прем'єр Гаїті йде у відставку

Автор: Наталья Скороход

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф йде у відставку. Це може статися у вівторок, 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Клод Жозеф тимчасово очолив Гаїті після вбивства президента Жовенеля Мойсея 7 липня. Однак він готовий передати владу своєму противнику, підтримуваному міжнародним співтовариством, 71-річному нейрохірургу Аріелю Генрі. Генрі був призначений прем'єр-міністром президентом Гаїті за два дні до вбивства.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Гаїті Ізраїль Джекі Кантейв сказав, що передача влади може відбутися на церемонії вже у вівторок, 20 липня.

Нагадаємо, що після вбивства президента Гаїті тимчасовий прем'єр-міністр Клод Жозеф оголосив, що він головний в країні.

Також повідомлялося, що підозрювані у вбивстві президента Гаїті вже заарештовані. Один з них пов'язаний з правоохоронними органами в США.

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