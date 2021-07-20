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Временный премьер Гаити уходит в отставку

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Гаити, Вторник 20 июля 2021 02:13
Временный премьер Гаити уходит в отставку Фото: и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф уходит в отставку. Это может произойти во вторник, 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Клод Жозеф временно возглавил Гаити после убийства президента Жовенеля Моисея 7 июля. Однако он готов передать власть своему противнику, поддерживаемому международным сообществом, 71-летнему нейрохирургу Ариэлю Генри. Генри был назначен премьер-министром президентом Гаити за два дня до убийства.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Гаити Израиль Джеки Кантейв сказал, что передача власти может произойти на церемонии уже во вторник, 20 июля.

В субботу "Основная группа" международных послов и представителей призвала сформировать консенсусное и инклюзивное правительство в Гаити.

"Мы настоятельно рекомендуем назначенному премьер-министру Ариэлю Генри продолжить возложенную на него миссию по формированию такого правительства", - говорится в сообщении.

Основная группа состоит из послов Германии, Бразилии, Канады, Испании, США, Франции и Европейского Союза, а также специальных представителей Организации Объединенных Наций и Организации американских государств.

Они также призвали организовать свободные, справедливые, прозрачные и заслуживающих доверия выборы в законодательные органы и провести президентские выборы как можно скорее.

Напомним, что после убийства президента Гаити временный премьер-министр Клод Жозеф объявил, что он главный в стране.

Также сообщалось, что подозреваемые в убийстве президента Гаити уже арестованы. Один из них связан с правоохранительными органами в США.

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