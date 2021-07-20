Временный премьер Гаити уходит в отставку

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф уходит в отставку. Это может произойти во вторник, 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Клод Жозеф временно возглавил Гаити после убийства президента Жовенеля Моисея 7 июля. Однако он готов передать власть своему противнику, поддерживаемому международным сообществом, 71-летнему нейрохирургу Ариэлю Генри. Генри был назначен премьер-министром президентом Гаити за два дня до убийства.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Гаити Израиль Джеки Кантейв сказал, что передача власти может произойти на церемонии уже во вторник, 20 июля.

В субботу "Основная группа" международных послов и представителей призвала сформировать консенсусное и инклюзивное правительство в Гаити.

"Мы настоятельно рекомендуем назначенному премьер-министру Ариэлю Генри продолжить возложенную на него миссию по формированию такого правительства", - говорится в сообщении.

Основная группа состоит из послов Германии, Бразилии, Канады, Испании, США, Франции и Европейского Союза, а также специальных представителей Организации Объединенных Наций и Организации американских государств.