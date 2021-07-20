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Тимчасовий прем'єр Гаїті йде у відставку

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Гаїті, Вівторок 20 липня 2021 02:13
Тимчасовий прем'єр Гаїті йде у відставку Фото: в. о. прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф йде у відставку. Це може статися у вівторок, 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Клод Жозеф тимчасово очолив Гаїті після вбивства президента Жовенеля Мойсея 7 липня. Однак він готовий передати владу своєму противнику, підтримуваному міжнародним співтовариством, 71-річному нейрохірургу Аріелю Генрі. Генрі був призначений прем'єр-міністром президентом Гаїті за два дні до вбивства.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Гаїті Ізраїль Джекі Кантейв сказав, що передача влади може відбутися на церемонії вже у вівторок, 20 липня.

У суботу "Основна група" міжнародних послів і представників закликала сформувати консенсусний і інклюзивний уряд в Гаїті.

"Ми настійно рекомендуємо призначеному прем'єр-міністру Аріелю Генрі продовжити покладену на нього місію з формування такого уряду", - йдеться в повідомленні.

Основна група складається з послів Німеччини, Бразилії, Канади, Іспанії, США, Франції та Європейського Союзу, а також спеціальних представників організації Об'єднаних Націй та Організації Американських держав.

Вони також закликали організувати вільні, справедливі, прозорі і заслуговують довіри вибори до законодавчих органів і провести президентські вибори якомога швидше.

Нагадаємо, що після вбивства президента Гаїті тимчасовий прем'єр-міністр Клод Жозеф оголосив, що він головний в країні.

Також повідомлялося, що підозрювані у вбивстві президента Гаїті вже заарештовані. Один з них пов'язаний з правоохоронними органами в США.

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