Тимчасовий прем'єр Гаїті йде у відставку

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф йде у відставку. Це може статися у вівторок, 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Клод Жозеф тимчасово очолив Гаїті після вбивства президента Жовенеля Мойсея 7 липня. Однак він готовий передати владу своєму противнику, підтримуваному міжнародним співтовариством, 71-річному нейрохірургу Аріелю Генрі. Генрі був призначений прем'єр-міністром президентом Гаїті за два дні до вбивства.

Високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Гаїті Ізраїль Джекі Кантейв сказав, що передача влади може відбутися на церемонії вже у вівторок, 20 липня.

У суботу "Основна група" міжнародних послів і представників закликала сформувати консенсусний і інклюзивний уряд в Гаїті.

"Ми настійно рекомендуємо призначеному прем'єр-міністру Аріелю Генрі продовжити покладену на нього місію з формування такого уряду", - йдеться в повідомленні.

Основна група складається з послів Німеччини, Бразилії, Канади, Іспанії, США, Франції та Європейського Союзу, а також спеціальних представників організації Об'єднаних Націй та Організації Американських держав.