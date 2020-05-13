Временный глава Офиса финансового контроля может досрочно прекратить работу

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной аудиторской службы (Офиса финансового контроля) Геннадий Плис может быть досрочно уволен со своей должности из-за частичного блокирования работы национальной программы "Большая стройка" президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "24 канал", передает РБК-Украина.

Напомним, Государственная аудиторская служба, которая с недавних пор реорганизована в Офис финансового контроля - единственный орган в вертикали исполнительной власти, который контролирует эффективность использования средств налогоплательщиков и при этом уполномочен требовать разрыва контрактов и блокировать финансовые проводки.

Как отмечает издание, предшественник Плиса Игр Буграк накануне увольнения с должности разорвал сразу два крупных контракта с представительством турецкой компании Onur – ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Именно Onur есть подрядчиком одного из флагманских проектов инициативы Зеленского – строительства нового моста через Днепр в Запорожье, а также целого ряда других знаковых объектов'объектов, реализации которых ждут водители и перевозчики по всей Украине.

"Причинами для расторжения договоров с "Онур" стали незначительные неточности в документах, которые не повлияли на качество заявки и способность компании выполнить подрядные работы. Теперь результаты тендера придется отменять, а торги проводить еще раз, потеряв более месяца на подготовку новой документации и организацию закупки", - добавляет издание.

Стоит отметить, что продолжение работы Onur в Украине турецкой стороне гарантировал лично президент Владимир Зеленский.

Напомним, "Большая стройка" - совместный проект президента и правительства Украины, цель которого - построить необходимые об'объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также на средства из местных бюджетов.