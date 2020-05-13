Временный глава Офиса финансового контроля может досрочно прекратить работу

Фото: Геннадий Плис (из открытых источников)

Причиной может стать частичное блокирование работы национальной программы "Большая стройка"

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной аудиторской службы (Офиса финансового контроля) Геннадий Плис может быть досрочно уволен со своей должности из-за частичного блокирования работы национальной программы "Большая стройка" президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "24 канал", передает РБК-Украина.

Напомним, Государственная аудиторская служба, которая с недавних пор реорганизована в Офис финансового контроля - единственный орган в вертикали исполнительной власти, который контролирует эффективность использования средств налогоплательщиков и при этом уполномочен требовать разрыва контрактов и блокировать финансовые проводки.

Как отмечает издание, предшественник Плиса Игр Буграк накануне увольнения с должности разорвал сразу два крупных контракта с представительством турецкой компании Onur – ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Именно Onur есть подрядчиком одного из флагманских проектов инициативы Зеленского – строительства нового моста через Днепр в Запорожье, а также целого ряда других знаковых объектов'объектов, реализации которых ждут водители и перевозчики по всей Украине.

"Причинами для расторжения договоров с "Онур" стали незначительные неточности в документах, которые не повлияли на качество заявки и способность компании выполнить подрядные работы. Теперь результаты тендера придется отменять, а торги проводить еще раз, потеряв более месяца на подготовку новой документации и организацию закупки", - добавляет издание.

Стоит отметить, что продолжение работы Onur в Украине турецкой стороне гарантировал лично президент Владимир Зеленский.

Напомним, "Большая стройка" - совместный проект президента и правительства Украины, цель которого - построить необходимые об'объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также на средства из местных бюджетов.