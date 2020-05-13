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Тимчасовий голова Офісу фінансового контролю може достроково припинити роботу

Новини » Політика     13.05.2020 - 17:14
Тимчасовий голова Офісу фінансового контролю може достроково припинити роботу
Фото: Геннадій Пліс (з відкритих джерел)

Причиною може стати часткове блокування роботи національної програми "Велике будівництво"

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної аудиторської служби (Офісу фінансового контролю) Геннадій Пліс може бути достроково звільнений зі своєї посади через часткове блокування роботи національної програми "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє "24 канал", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, Державна аудиторська служба, яка віднедавна реорганізовується в Офіс фінансового контролю - єдиний орган у вертикалі виконавчої влади, який контролює ефективність використання коштів платників податків і при цьому уповноважений вимагати розриву контрактів і блокувати фінансові проведення.

Як зазначає видання, попередник Пліса Ігор Буграк напередодні звільнення з посади розірвав відразу два великих контракти з представництвом турецької компанії Onur – ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл". Саме Onur є підрядником одного з флагманських проектів ініціативи Зеленського – будівництва нового мосту через Дніпро в Запоріжжі, а також цілого ряду інших знакових об'єктів, реалізації яких чекають водії і перевізники по всій Україні.

"Причинами для розірвання договорів з "Онур" стали незначні неточності в документах, які не вплинули на якість заявки і здатність компанії виконати підрядні роботи. Тепер результати тендеру доведеться скасовувати, торги проводити ще раз, втративши понад місяць на підготовку нової документації та організацію закупівлі", - додає видання.

Варто зазначити, що продовження роботи Onur в Україні турецькій стороні гарантував особисто президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, "Велике будівництво" - спільний проект президента і уряду України, мета якого - побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проект буде втілюватися на бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також на кошти з місцевих бюджетів.

Теги Новини України аудит
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