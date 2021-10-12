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Временный глава Харьковской ОГА заболел коронавирусом

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Харьков, Вторник 12 октября 2021 20:55
Временный глава Харьковской ОГА заболел коронавирусом Фото: исполняющий обязанности главы Харьковской ОГА Александр Скакун (facebook.com/profile)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Исполняющий обязанности Харьковской областной государственной администрации Александр Скакун заболел коронавирусом. По его словам, инфекция протекает легко и он продолжает контролировать работу ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Скакуна в Facebook.

Он опроверг слухи о том, что у него "тяжелая форма" коронавируса. "Чтобы подобная информация не распространялась, сообщаю: у меня действительно ковид. Самочувствие нормальное. В больнице под кислородом не лежу", - отметил он, уточнив, что лечится по рекомендациям семейного врача.

Скакун отметил, что находится на больничном, но это не мешает ему удаленно контролировать работу ОГА.

Пока Скакун болеет, обязанности главы ОГА исполняет его заместитель Михаил Черняк.

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