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Тимчасовий голова Харківської ОДА захворів на коронавірус

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Харків, Вівторок 12 жовтня 2021 20:55
Тимчасовий голова Харківської ОДА захворів на коронавірус Фото: виконуючий обов'язки голови Харківської ОДА Олександр Скакун (facebook.com/profile)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Виконувач обов'язків Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун захворів на коронавірус. За його словами, інфекція протікає легко і він продовжує контролювати роботу ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Скакуна в Facebook.

Він спростував чутки про те, що у нього "важка форма" коронавірусу. "Щоб подібна інформація не поширювалася, повідомляю: у мене дійсно ковид. Самопочуття нормальне. У лікарні під киснем не лежу", - зазначив він, уточнивши, що лікується за рекомендаціями сімейного лікаря.

Скакун зазначив, що перебуває на лікарняному, але це не заважає йому віддалено контролювати роботу ОДА.

Поки Скакун хворіє, обов'язки голови ОДА виконує його заступник Михайло Черняк.

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