Временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства, - Кубраков

"Эта переправа восстанавливает сообщение Гостомеля, Бучи и Бородянки со столицей", - сообщил он.

Ширина моста составляет 8 метров, а подъездные пути имеют длину 150 и 125 метров.

По словам Кубракова, мост на трассе М-07, как и большинство в Киевской области, был взорван в начале войны.

"Восстановительные работы продолжаются на ключевых инфраструктурных объектах области - уже 20 будут восстановлены до конца апреля", - заявил глава МИУ.

Напомним, раньше заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Киевской области уже введено в эксплуатацию 12 временных переправ вблизи разрушенных мостов.