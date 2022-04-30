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Временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства, - Кубраков

Фото: временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Работы по строительству временной переправы через реку Ирпень на дороге М-07 Киев - Ковель - Ягодин заняли две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

"Эта переправа восстанавливает сообщение Гостомеля, Бучи и Бородянки со столицей", - сообщил он.

Ширина моста составляет 8 метров, а подъездные пути имеют длину 150 и 125 метров.

По словам Кубракова, мост на трассе М-07, как и большинство в Киевской области, был взорван в начале войны.

"Восстановительные работы продолжаются на ключевых инфраструктурных объектах области - уже 20 будут восстановлены до конца апреля", - заявил глава МИУ.

Напомним, раньше заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Киевской области уже введено в эксплуатацию 12 временных переправ вблизи разрушенных мостов.

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ИрпеньАлександр Кубраков