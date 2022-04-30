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Тимчасову переправу через річку Ірпінь відкрили після двох тижнів будівництва, - Кубраков

Фото: тимчасову переправу через річку Ірпінь відкрили після двох тижнів будівництва (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Роботи з будівництва тимчасової переправи через річку Ірпінь на дорозі М-07 Київ - Ковель - Ягодин зайняли два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.

"Ця переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею", - повідомив він.

Ширина мосту становить 8 метрів, а під'їзні шляхи мають довжину 150 та 125 метрів.

За словами Кубракова, міст на трасі М-07, як і більшість на Київщині, було підірвано на початку війни.

"Відновлювальні роботи тривають на ключових інфраструктурних об'єктах області - маже 20 будуть відновлені до кінця квітня", - заявив очільник МІУ.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що у Київській області вже введено в експлуатацію 12 тимчасових переправ поблизу зруйнованих мостів.

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ИрпеньОлександр Кубраков