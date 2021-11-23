Во временном приюте для мигрантов на границе Беларуси строят полевую баню

В логистическом центре "Брузги", который находится на границе Беларуси , строят полевую баню. Это несколько палаток, где люди смогут мыться и проводить банные процедуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Полевую баню установят рядом со зданием логистического склада, где проживают около 2 тысяч мигрантов. Она будет готова к использованию со среды, 24 ноября.

Также рядом с приютом для беженцев оборудуют пресс-центр для журналистов. Отмечают, что его обеспечат интернетом, чтобы облегчить работу для представителей СМИ.

Известно, что около временного приюта для беженцев уже работают мобильные магазины одежды, шашлычная и обменный пункт.