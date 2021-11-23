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Во временном приюте для мигрантов на границе Беларуси строят полевую баню

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Беларусь, Вторник 23 ноября 2021 17:07
Во временном приюте для мигрантов на границе Беларуси строят полевую баню Фото: в центре для мигрантов в Беларуси строят полевую баню (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В логистическом центре "Брузги", который находится на границе Беларуси, строят полевую баню. Это несколько палаток, где люди смогут мыться и проводить банные процедуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Полевую баню установят рядом со зданием логистического склада, где проживают около 2 тысяч мигрантов. Она будет готова к использованию со среды, 24 ноября.

Также рядом с приютом для беженцев оборудуют пресс-центр для журналистов. Отмечают, что его обеспечат интернетом, чтобы облегчить работу для представителей СМИ.

Известно, что около временного приюта для беженцев уже работают мобильные магазины одежды, шашлычная и обменный пункт.

Напомним, из логистического центра "Брузги", который белорусский режим установил вблизи границы с Польшей, госпитализировали несколько десятков мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС. Среди госпитализированных есть те, у кого подтвердили коронавирус.

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