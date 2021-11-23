У тимчасовому притулку для мігрантів на кордоні Білорусі будують польову лазню

У логістичному центрі "Брузги", що знаходиться на кордоні Білорусі , будують польову лазню. Це декілька наметів, де люди зможуть митися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Польову лазню встановлять поряд із будівлею логістичного складу, де проживає близько 2 тисяч мігрантів. Вона буде готова до використання з середи, 24 листопада.

Також поряд із притулком для біженців обладнають прес-центр для журналістів. Зазначають, що його забезпечать інтернетом, щоб полегшити роботу для представників ЗМІ.

Відомо, що біля тимчасового притулку для біженців вже працюють мобільні магазини одягу, шашлична та обмінний пункт.