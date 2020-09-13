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Временное правительство Ливии ушло в отставку

Ливия, Воскресенье 13 сентября 2020 23:07
Временное правительство Ливии ушло в отставку
Фото: флаг Ливии (wikipedia.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Временное правительство Ливии во главе с премьер-министром Абдуллой Тани подало заявление об отставке. Соответствующий документ был подан в парламент.

Об этом сообщает "Sputnik International".

Заявление об отставке было подано на фоне продолжающихся на востоке страны акций протеста. Они начались в связи с ухудшением социально-экономических условий и перебоями с подачей электричества.

Отметим, в Ливии сейчас наблюдается двоевластие. После того, как в 2011 году международная коалиция провела операцию по ликвидации тогдашнего лидера страны Муаммара Каддафи, в стране идет противостояние между правительством, поддерживаемым Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, и правительством с центром в Триполи, которое поддерживает ООН.

Напомним, в конце апреля армия Хафтара заявила о прекращении боевых действий в Ливии.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года вела наступление на Триполи.

Также РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".

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