Армия Хафтара заявила о прекращении боевых действий в Ливии

Фото: Халифа Хафтар (twitter.com/AJEnglish)

Перемирие готовы соблюдать на время Рамадана

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий в стране во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Hadath.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари ответила на призывы международного сообщества к прекращению боевых действий на время Рамадана.

В то же время, в сообщении говорится, что армия оставляет за собой право незамедлительно отвечать на любые нарушения условий перемирия.

Как известно, в Ливии после свержения режима Муамара Каддафи с 2014 года существует по меньшей мере четыре параллельных правительства. Больше всего власти у международно признанного правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджой, которое базируется в столице страны Триполи и которое поддержала ООН, и у Ливийской национальной армии во главе с военным генералом Халифой Хафтаром на востоке страны.

Армия во главе с Хафтаром с начала апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

РБК-Украина писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Российская Федерация руководит войной в Ливии на "высшем уровне".