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Тимчасовий уряд Лівії пішов у відставку

Лівія, Неділя 13 вересня 2020 23:07
Тимчасовий уряд Лівії пішов у відставку
Фото: прапор Лівії (wikipedia.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Тимчасовий уряд Лівії на чолі з прем'єр-міністром Абдуллою Тані подав заяву про відставку. Відповідний документ був поданий в парламент.

Про це повідомляє "Sputnik International".

Заяву про відставку було подано на тлі триваючих на сході країни акцій протесту. Вони почалися у зв'язку з погіршенням соціально-економічних умов і перебоїв з подачею електрики.

Зазначимо, що у Лівії зараз спостерігається двовладдя. Після того, як в 2011 році міжнародна коаліція провела операцію з ліквідації тодішнього лідера країни Муаммара Каддафі, у країні триває протистояння між урядом, підтримуваним Лівійської національної армії на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, і урядом з центром в Тріполі, яке підтримує ООН.

Нагадаємо, в кінці квітня армія Хафтара заявила про припинення бойових дій в Лівії.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року вела наступ на Тріполі.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Російська Федерація керує війною в Лівії на "вищому рівні".

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