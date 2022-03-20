Во временно оккупированном Херсоне нет полиции, только спасатели и муниципальный караул, - мэр

Во временно оккупированном Херсоне нет правоохранительных органов, кроме ГСЧС и муниципального караула. В связи с этим в городе трудно решать определенные проблемы.

"Без правоохранителей и судебной системы очень тяжело. Мародерство есть, но мы с ним боремся как можем. Создали муниципальный караул, куда записались все желающие. Они охраняют город круглосуточно по секторам", - заявил Колыхаев.

При этом он добавил, что все другие проблемы городские власти также решают в формате 24/7.