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Во временно оккупированном Херсоне нет полиции, только спасатели и муниципальный караул, - мэр

Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (facebook.com/kolykhaev igor)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Херсоне нет правоохранительных органов, кроме ГСЧС и муниципального караула. В связи с этим в городе трудно решать определенные проблемы.

Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Без правоохранителей и судебной системы очень тяжело. Мародерство есть, но мы с ним боремся как можем. Создали муниципальный караул, куда записались все желающие. Они охраняют город круглосуточно по секторам", - заявил Колыхаев.

При этом он добавил, что все другие проблемы городские власти также решают в формате 24/7.

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