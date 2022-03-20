Во временно оккупированном Херсоне нет полиции, только спасатели и муниципальный караул, - мэр

Во временно оккупированном Херсоне нет правоохранительных органов, кроме ГСЧС и муниципального караула. В связи с этим в городе трудно решать определенные проблемы.
Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.
"Без правоохранителей и судебной системы очень тяжело. Мародерство есть, но мы с ним боремся как можем. Создали муниципальный караул, куда записались все желающие. Они охраняют город круглосуточно по секторам", - заявил Колыхаев.
При этом он добавил, что все другие проблемы городские власти также решают в формате 24/7.
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