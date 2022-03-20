У тимчасово окупованому Херсоні немає поліції, тільки рятувальники і муніципальна варта, - мер

В тимчасово окупованому Херсоні немає правоохоронних органів, крім ДСНС та муніципальної варти. У зв'язку з цим у місті важко вирішувати певні проблеми.

Про це заявив мер Херсона ігор Колихаєв в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна .

"Без правоохоронців і судової системи дуже важко. Мародерство є, але ми з ним боремося як можемо. Створили муніципальну варту, куди записалися всі бажаючі. Вони охороняють місто цілодобово по секторах", - заявив Колихаєв.

При цьому він додав, що всі інші проблеми міська влада також вирішує у форматі 24/7.