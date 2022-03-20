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У тимчасово окупованому Херсоні немає поліції, тільки рятувальники і муніципальна варта, - мер

Фото: мер Херсона ігор Колихаєв (facebook.com/kolykhaev igor)
Автор: Валерія Поліщук

В тимчасово окупованому Херсоні немає правоохоронних органів, крім ДСНС та муніципальної варти. У зв'язку з цим у місті важко вирішувати певні проблеми.

Про це заявив мер Херсона ігор Колихаєв в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Без правоохоронців і судової системи дуже важко. Мародерство є, але ми з ним боремося як можемо. Створили муніципальну варту, куди записалися всі бажаючі. Вони охороняють місто цілодобово по секторах", - заявив Колихаєв.

При цьому він додав, що всі інші проблеми міська влада також вирішує у форматі 24/7.

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