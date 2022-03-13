Временная защита без статуса беженца в ЕС: что нужно знать украинцам

Европейский союз ввел механизм "временной защиты" для граждан Украины, которые спасаются от войны с Россией на территории стран ЕС. Он не ограничивает возможность получить статус беженца, но дает гораздо больше прав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел.
Временная защита не означает получение статуса беженца, но украинцы, которые получат ее, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.
Один год, этот период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине
Разрешение на проживание на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления).
Доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет).
Доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания.
Обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания).
Доступ к социальному обеспечению.
Доступ к медицинскому обслуживанию.
Право на соответствующую информацию о временной защите.
Возможность получить статус беженца в будущем.
Возможность вернуться в страну гражданства в любой момент.
Конкретные права определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, которые занимаются вопросами временной защиты.
Граждане Украины, вынужденно покинувшие страну 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск.
Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года.
Члены семей первых двух категорий, включая супругов (в том числе незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние дети или дети их супруга. А также их близкие родственники, которые проживали вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину.
Граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание и которые не могут вернуться в свою страну или регион происхождения.
За дополнительной информацией следует обращаться в профильные ведомства в странах-членах ЕС. Вопрос временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания.
Статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются (в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места жительства, возможностях передвижения, объеме помощи и т.п.).
Решение о получении того или иного статуса следует принимать только после получения информации от официальных органов страны пребывания.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий условия пребывания украинских беженцев и их социальную поддержку. По предварительным оценкам, с начала российского вторжения только в эту страну выехало около 1,5 млн украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.