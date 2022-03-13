Временная защита без статуса беженца в ЕС: что нужно знать украинцам

Временная защита не означает получение статуса беженца, но украинцы, которые получат ее, могут в любое время подать заявку на получение статуса беженца.

Срок действия временной защиты

Один год, этот период может быть автоматически продлен на следующий год в зависимости от ситуации в Украине

Права, которые дает временная защита

Разрешение на проживание на период временной защиты (на 1 год с возможностью продления).

Доступ к работе (требования ожидания 6 месяцев в отличие от получения статуса беженца в этом случае нет).

Доступ к образованию. Дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях на уровне граждан страны пребывания.

Обеспечение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания).

Доступ к социальному обеспечению.

Доступ к медицинскому обслуживанию.

Право на соответствующую информацию о временной защите.

Возможность получить статус беженца в будущем.

Возможность вернуться в страну гражданства в любой момент.

Конкретные права определяются внутренним законодательством конкретной страны ЕС. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны, которые занимаются вопросами временной защиты.

На кого распространяется временная защита

Граждане Украины, вынужденно покинувшие страну 24 февраля 2022 года или после этой даты в результате военного вторжения российских войск.

Лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые пользовались международной защитой или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года.

Члены семей первых двух категорий, включая супругов (в том числе незарегистрированные брачные отношения, если такие отношения признает соответствующее государство ЕС) и их несовершеннолетние дети или дети их супруга. А также их близкие родственники, которые проживали вместе с ними в составе семьи на момент вторжения России в Украину.

Граждане третьих стран, которые легально проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании действительного разрешения на постоянное проживание и которые не могут вернуться в свою страну или регион происхождения.

Обратите внимание

За дополнительной информацией следует обращаться в профильные ведомства в странах-членах ЕС. Вопрос временной защиты или статуса беженца является исключительной прерогативой компетентных органов страны пребывания.

Статус беженца и статус лица под временной защитой существенно отличаются (в сроках принятия решения о предоставлении статуса, свободе выбора места жительства, возможностях передвижения, объеме помощи и т.п.).

Решение о получении того или иного статуса следует принимать только после получения информации от официальных органов страны пребывания.