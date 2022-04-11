Немає часу для відмовок. Україні потрібні важкі озброєння, - Бербок
Європейський союз повинен збільшити військову підтримку Україні, особливо поставками важких озброєнь. І часу для відмовок більше немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-підхід міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок перед засіданням Ради ЄС.
За її словами, Україна потребує військової підтримки, щоб захиститися від російської агресії.
"Ми дбаємо про це разом з нашими європейськими партнерами. Україні потрібно більше військової техніки, особливо важкої зброї. Зараз немає часу для відмовок, зараз час креативу і прагматизму", - додала Бербок.
При цьому вона підкреслила, що європейські країни чекають доказів російських військових злочинів у передмістях Києва.
Нагадаємо, раніше Чехія передала Україні кілька десятків радянських танків і бойових машин піхоти.
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