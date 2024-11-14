"Врегулювання" Трампа може передбачати контроль Росією 20% території України, – Гербст

Дональд Трамп має чітке уявлення про те, чого мають досягнути переговори щодо російсько-української війни. Йдеться про ймовірне врегулювання за принципом, коли Москва контролює 20% території України, а Київ контролює решту, а також існує демілітаризована зона.

Про це заявив американський дипломат, посол США в Україні 2003-2005 років, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на KJF-2024.

У тому, чого Трамп очікує від переговорів, є речі, які не вітаються як в Україні, так і в Кремлі, вважає дипломат.

"Ми бачили певні коливання в Києві щодо ідей, які виклав Трамп. І ми спостерігали певні вагання в Москві щодо тих самих ідей, коли Washington Post повідомив про те, що Трамп сказав Путіну під час їхньої телефонної розмови. І спочатку Кремль спростував зміст цієї розмови. Тепер Пєсков заперечує, що розмова взагалі була. Тож це говорить про те, що росіяни цим не дуже задоволені. І це те, що має дати українцям певну впевненість щодо того, що задумав Трамп", - переконаний Гербст.

На його думку, Україна повинна мати двосторонні гарантії безпеки, які б гарантували стабільний мир.

"Якби на території України між російськими та українськими силами були європейські війська, війська країн НАТО, Путіну було б дуже важко зробити те, що він зробив за Мінськими угодами. І в той же час, якщо Україна буде більше озброєна, це також змусить росіян двічі подумати про порушення будь-якого миру", - підкреслив він.

Для американських інтересів критично, щоб Путін програв війну в Україні, наголосив експосол США в Україні.

"Трамп вважає себе дуже сильною людиною і хорошим переговорником. У такому випадку нав'язувати слабшій стороні несправедливий мир, нестабільний мир - це не те, що робить сильна людина. І він чудово розуміє, наскільки катастрофічним для Байдена був вихід з Афганістану. І нав’язаний Україні мир, який спонукає Путіна захопити Україну, буде розглядатися як набагато більша катастрофа для американської політики. Я вважаю, що розуміння цього є позитивним для України і, звичайно, для Америки", - підсумував Гербст.

Цьогорічний Kyiv Jewish Forum, організаторами якого є Єврейська конфедерація України та провідне медіа Ізраїлю The Jerusalem Post, присвячений питанням протистояння, яке утворюють Росія, Іран та Північна Корея.

Нагадаємо, KJF-2024 відкрився зі вступного слова президента Єврейської конфедерації України, віцепрезидента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна. Він, зокрема, нагадав, що під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії.