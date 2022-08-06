Вредят ВСУ. Маляр раскритиковала "военных экспертов"
Комментарии украинских "военных экспертов" о действиях Вооруженных сил только вредят армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.
В частности, она раскритиковала разговоры в эфире о том, как нужно информационно обманывать врага. Например, если есть информация о планах ВСУ ударить по какому-то реальному объекту, то по мнению экспертов, удара якобы ледует ожидать где-то на другом объекте.
"И эта информация, по их мнению, направлена на то, чтобы враг сосредоточил силы на ложном объекте. Собеседники демонстрируют, как они прекрасно осведомлены о том, что информация о контрнаступлении ВСУ на определенном направлении (и называют направление), по их мнению, является информационной стратегией. И пытаются обсудить, насколько такая стратегия оправдана. Это пример прямого вреда работе Вооруженных сил Украины", - отметила она.
Кроме того, такие экспертные выводы подрывают к заявлениям военно-политического руководства Украины, что ослабляет консолидацию общества ради победы.
Напомним, ранее Маляр призывала украинцев не распространять в сети информацию о видах оружия, которые применяют ВСУ по противнику.
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