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Шкодять ЗСУ. Маляр розкритикувала "військових експертів"

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Київ, Субота 06 серпня 2022 15:33
Шкодять ЗСУ. Маляр розкритикувала "військових експертів" Фото: заступник міністра оборони Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Ілона Свиридова

Коментарі українських "військових експертів" про дії Збройних сил тільки шкодять армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник міністра оборони Ганни Маляр.

Зокрема, вона розкритикувала розмови в ефірі про те, як потрібно інформаційно обманювати ворога. Наприклад, якщо є інформація про плани ЗСУ вдарити по якомусь реальному об'єкту, то на думку експертів, удару нібито слід очікувати десь на іншому об'єкті.

"І ця інформація, на їхню думку, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об'єкті. Співрозмовники демонструють, як вони чудово обізнані про те, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок), на їхню думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити, наскільки така стратегія виправдана. Це приклад прямої шкоди роботі Збройних сил України", - зазначила вона.

Крім того, такі експертні висновки підривають до заяв військово-політичного керівництва України, що послаблює консолідацію суспільства заради перемоги.

Нагадаємо, раніше Маляр закликала українців не поширювати в мережі інформацію про види зброї, які застосовують ЗСУ по противнику.

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Міністерство оборони України
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