Вражеский штурм возле Берестового и массовые обстрелы: ситуация на фронте

Ситуация на фронте по состоянию на 18:00.

На Волынском и Полесском направлениях:

Беларусь осуществляет перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

На Северском направлении:

Оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану участка границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходина, Рыжовка и Великая Писаревка Сумской области.

На Слобожанском направлении:

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Удельник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

На Северодонецком направлении:

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошкивка, Горное и других.

На Славянском направлении:

Украинские бойцы успешно мешают врагу улучшить свое тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки, а также нанесли авиаудар по Славянску.

На Бахмутском направлении:

Оккупанты открыли огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк, а также нанесли авиаудары рядом с новой Каменкой, Покровском и клиновым.

Наши же бойцы нанесли значительные потери оккупантам в живой силе и технике во время вражеского штурма вблизи Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях:

Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и других. Также российские военные применили авиацию рядом с Марьинкой и Каменкой.

На Южнобугском направлении:

Без существенных изменений. Враг применил артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Александровка, Князевка и Новоданиловка.