Вражати цілі під дією РЕБів та працювати як один рій: Федоров про дрони майбутнього

Автономність дронів, які використовуються на полі бою, надалі буде зростати з розвитком військових технологій.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Спершу вони (дрони, - ред.) зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією РЕБів, потім вони зможуть долітати до певних точок без зв’язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі як рій і т.д.", - сказав він.
Федоров підкреслив, що зростання автономності дронів потребує коштів на дослідження та розробку (R&D).
"Вже не пройде варіант, що можна зібрати продукт з різних компонентів, треба буде вкладати в R&D, в інженерів. Це все потребує відповідної інфраструктури, людей, наукових кадрів", - додав міністр.
За його словами, залежність виробників дронів від китайських компонентів зменшується, зокрема за рахунок того, що компанії мають достатню для реінвестицій маржинальність.
"У нас вже є один дрон, 100% компонентів якого - українські. Я знаю велику кількість проєктів, у яких локалізація складає 50-80%. Можливість мати високу маржинальність та реінвестувати дозволяє боротися з залежністю від китайських поставок компонентів", - переконаний Федоров.
Нагадаємо, 10 липня у Римі президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила та вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "шахеди". За його словами, українська промисловість може їх масово виробляти, але для цього потрібні гроші.
Віцепрем’єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що В України є технічні рішення щодо виробництва перехоплювачів дронів. Крім того, за його словами, виробники працюють над технологіями проти реактивних дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.