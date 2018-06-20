Вратарь "Зари" Лунин отправится с "Реалом" на предсезонный сбор

Новый наставник "сливочных" намерен посмотреть на украинца в деле

Вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин в ближайшее время присоединятся к мадридскому "Реалу" и отправится с клубом на первый предсезонный сбор. Об этом сообщает Marca.

По информации источника издания, "королевский клуб" согласовал трансфер

19-летнего голкипера, который обойдется "сливочным" почти в 14 млн евро.

Наставник мадридцев Хулен Лопетеги намерен посмотреть на украинца во время тренировочного процесса, чтобы определить, стоит отдавать его в аренду или нет.

О том, что "Реал" завершил сделку по трансферу голкипера также утверждает Elbernabeu. Издание информирует, что луганский клуб получит за украинца 9 млн евро и еще 4,4 млн евро в качестве бонуса.

Интерес к Лунину проявляли английский "Ливерпуль", а также итальянские "Интер" и "Наполи".