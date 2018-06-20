Воротар "Зорі" Лунін відправиться з "Реалом" на передсезонний збір

Новий наставник "вершкових" має намір подивитися на українця в справі

Воротар луганської "Зорі" Андрій Лунін найближчим часом приєднаються до мадридського "Реалу" і відправиться з клубом на перший передсезонний збір. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела видання, "королівський клуб" погодив трансфер

19-річного голкіпера, який обійдеться "вершковим" майже в 14 млн євро.

Наставник мадридців Хулен Лопетегі намір подивитися на українця під час тренувального процесу, щоб визначити, чи варто віддавати його в оренду чи ні.

Про те, що "Реал" завершив операцію з трансферу голкіпера також стверджує Elbernabeu. Видання інформує, що луганський клуб отримає за українця 9 млн євро і ще 4,4 млн євро в якості бонусу.

Інтерес до Луніна проявляли англійський "Ліверпуль", а також італійські "Інтер" і "Наполі".