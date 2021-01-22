Воротар чемпіонату Англії забив гол і потрапив в Книгу рекордів Гіннеса

Фото: Том Кінг (twitter.com/NewportCounty)

Голкіпер футбольного клубу "Ньюпорт Каунті" Том Кінг, який виступає в четвертій за рівнем англійській лізі, став автором унікального голу. Він навіть увійшов до Книги рекордів Гіннесса.

Про це пише Sky Sports.

Сталося це 19 січня в матчі 23 туру чемпіонату проти команди "Челтенхем Таун" (1:1). На 12 хвилині ще за нульового рахунку Кінг досить сильно вибив м'яч від воріт, який долетів майже до штрафної суперника. Відстань склала 96,01 метра.

До цього рекорд належав іншому воротареві "Сток Сіті" Асміру Беговичу. Він в листопаді 2013 року вразив воріт "Саутгемптона" з 91,9 метра.

Коментуючи свій гол в інтерв'ю для офіційного сайту "Ньюпорт", Кінг зізнався, що ніколи навіть не мріяв потрапити до Книги рекордів Гіннесса.

Tom King: "I never dreamt of being in the books that you get for Christmas every year. Hopefully I might actually read it if I get one for Christmas this year. I'm delighted and hopefully no one beats it for a long time now so I can show my grandkids!"#OneClubOneCounty https://t.co/ChwjUmFRJn — Newport County AFC (@NewportCounty) January 21, 2021

Нагадаємо, нещодавно іспанський футбольний клуб третього дивізіону вперше в історії купив гравця виключно за криптовалюту.