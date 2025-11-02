Вранці та ввечері: які будуть графіки відключення світла в Києві 3 листопада

Завтра, 3 листопада, у Києві очікуються відключення світла. Однак графіки не застосовуватимуться в деяких чергах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
Зокрема, графіки на завтра мають такий вигляд:
Фото: графік відключення світла в Києві на 3 листопада (t.me/dtek_ua)
Зазначимо, як повідомили в "Укренерго", завтра графіки відключення світла застосовуватимуться в окремих регіонах.
Зокрема, для населення - у ранкові та вечірні піки споживання: з 08:00 до 11:00 та 16:00 до 22:00. Причому в обсязі від 0,5 до 2 черг, тобто відключень буде більше, ніж днем раніше.
Крім того, у ці проміжки діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
В "Укренерго" зазначають, що впродовж дня час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежити за інформацією можна на офіційних сторінках обленерго в конкретному регіоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російські удари без світла залишилася вся підконтрольна українським силам Донецька область. Також були частково знеструмлені споживачі в Запоріжжі, Харківській, Чернігівській областях.
Днями командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді натякнув на те, що на Росію чекають блекаути. Зокрема, Сили оборони готують відповідні удари.
"Блекаут - це не страшно. Це трохи якихось незручностей... політ вільного Птаха - він непередбачуваний і не за розкладом... Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся", - звернувся він до росіян.