UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Вранці та ввечері: які будуть графіки відключення світла в Києві 3 листопада

Фото: завтра в Києві відключатимуть світло вранці та ввечері (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Завтра, 3 листопада, у Києві очікуються відключення світла. Однак графіки не застосовуватимуться в деяких чергах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Зокрема, графіки на завтра мають такий вигляд:

  • черга 1.1 - світло буде весь день
  • черга 1.2 - світло буде весь день
  • черга 2.1 - 19:00 - 22:00
  • черга 2.2 - 19:00 - 22:00
  • черга 3.1 - світло буде весь день
  • черга 3.2 - світло буде весь день

Фото: графік відключення світла в Києві на 3 листопада (t.me/dtek_ua)

  • черга 4.1 - світло буде весь день
  • черга 4.2 - світло буде весь день
  • черга 5.1 - 16:00 - 19:30
  • черга 5.2 - 16:00 - 19:30
  • черга 6.1 - 08:00 - 11:00
  • черга 6.2 - світло буде весь день

Фото: графік відключення світла в Києві на 3 листопада (t.me/dtek_ua)

Які будуть графіки вимкнення світла 3 листопада по Україні

Зазначимо, як повідомили в "Укренерго", завтра графіки відключення світла застосовуватимуться в окремих регіонах.

Зокрема, для населення - у ранкові та вечірні піки споживання: з 08:00 до 11:00 та 16:00 до 22:00. Причому в обсязі від 0,5 до 2 черг, тобто відключень буде більше, ніж днем раніше.

Крім того, у ці проміжки діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" зазначають, що впродовж дня час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежити за інформацією можна на офіційних сторінках обленерго в конкретному регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російські удари без світла залишилася вся підконтрольна українським силам Донецька область. Також були частково знеструмлені споживачі в Запоріжжі, Харківській, Чернігівській областях.

Днями командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді натякнув на те, що на Росію чекають блекаути. Зокрема, Сили оборони готують відповідні удари.

"Блекаут - це не страшно. Це трохи якихось незручностей... політ вільного Птаха - він непередбачуваний і не за розкладом... Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію. Але ви впораєтеся", - звернувся він до росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївГрафіки відключення світла