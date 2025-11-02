Вранці та ввечері: які будуть графіки відключення світла в Києві 3 листопада

Зокрема, графіки на завтра мають такий вигляд:

черга 1.1 - світло буде весь день

черга 1.2 - світло буде весь день

черга 2.1 - 19:00 - 22:00

черга 2.2 - 19:00 - 22:00

черга 3.1 - світло буде весь день

черга 3.2 - світло буде весь день

Фото: графік відключення світла в Києві на 3 листопада (t.me/dtek_ua)

черга 4.1 - світло буде весь день

черга 4.2 - світло буде весь день

черга 5.1 - 16:00 - 19:30

черга 5.2 - 16:00 - 19:30

черга 6.1 - 08:00 - 11:00

черга 6.2 - світло буде весь день

Фото: графік відключення світла в Києві на 3 листопада (t.me/dtek_ua)

Які будуть графіки вимкнення світла 3 листопада по Україні

Зазначимо, як повідомили в "Укренерго", завтра графіки відключення світла застосовуватимуться в окремих регіонах.

Зокрема, для населення - у ранкові та вечірні піки споживання: з 08:00 до 11:00 та 16:00 до 22:00. Причому в обсязі від 0,5 до 2 черг, тобто відключень буде більше, ніж днем раніше.

Крім того, у ці проміжки діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" зазначають, що впродовж дня час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Стежити за інформацією можна на офіційних сторінках обленерго в конкретному регіоні.