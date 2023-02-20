Утром РФ обстреляла село в Купянском районе: под завалами дома может быть женщина
Утром в понедельник, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть попадание в частный дом, под завалами может находиться женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, под завалами может находиться женщина. На месте работают спасатели", - рассказал он.
Кроме того, с утра враг обстрелял с. Стрелеча Харьковского района. Ранены 2 гражданских человека. Женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте.
Также за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. А именно:
- в Купянске обстрелы повреждены здание медицинского учреждения, объект гражданской промышленности, 9-этажный многоквартирный дом, частные дома, гараж, хозяйственные постройки, памятники на кладбище.
- в пгт Двуречная Купянского района повреждены здания пожарно-спасательной части.
- в результате обстрела с. Липцы Харьковского района повреждены частные жилые дома. Ранения получили 2 женщины 50 и 32 лет.
- в Волчанске Чугуевского района осколочные ранения получила женщина 45 лет. Получила медицинскую помощь на месте.
- В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.
Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой - поврежден дом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.