Утром РФ обстреляла село в Купянском районе: под завалами дома может быть женщина

Утром в понедельник, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Есть попадание в частный дом, под завалами может находиться женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом. По предварительным данным, под завалами может находиться женщина. На месте работают спасатели", - рассказал он.

Кроме того, с утра враг обстрелял с. Стрелеча Харьковского района. Ранены 2 гражданских человека. Женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Также за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. А именно: