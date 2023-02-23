Вранці РФ обстріляла Авдіївку та Ямпіль: є загиблий та поранені

"На ранок росіяни обстріляли Авдіївку двічі з артилерії і двічі з "Градів" - пошкоджені будинки, є 1 поранений", - розповів він.

Крім того, сьогодні зранку росіяни вбили 1 та поранили 1 людину в Ямполі Лиманської громади Донецької області.

"Там пошкоджено 6 будинків. Ще 2 будинки постраждали у Торському. У Переїзному Званівської ТГ пошкоджено будинки на трьох вулицях, гучно було у Сіверській ТГ", - додав він.