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Враг выходит из Черниговской области, но возможны авиационные и ракетные удары, - ОВА

Фото: в Черниговской области предупредили об угрозе атак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты выводят часть войск из Черниговской области, некоторые населенные пункты украинские военные возвращают под контроль. Однако сейчас существует угроза авиационных и ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Враг, благодаря нашим Вооруженным Силам, отходит с Черниговской области, но для чего он это на самом деле делает, одному ему известную. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда... Соответственно сейчас все общины работают над восстановлением жизнедеятельности. Наши Вооруженные Силы занимаются разминированием населенных пунктов там, где стоял враг, и зачисткой", - отметил Чаус.

Председатель ОВА предупредил жителей Черниговской области о возможных авиационных и ракетных ударах и призвал не игнорировать предупреждения о воздушной угрозе.

"Я хочу обратиться ко всем жителям Черниговской области, возможны авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом и таким тоже. То есть они долетают на сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия", - призвал Чаус.

Напомним, российские оккупанты покинули Броварской Киевской области, поэтому украинские защитники переходят к зачистке территорий.

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